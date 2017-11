Infermiere aggredito in pronto soccorso a Gallarate

Un’aggressione in pronto soccorso. La sicurezza del personale che lavora nel reparto di emergenza e urgenza degli ospedali torna alla ribalta dopo l’episodio avvenuto sabato scorso al PS dell’ospedale di Gallarate.

Un infermiere, che lavora in reparto da oltre 10 anni, è stato percosso da una donna che si era presentata allo sportello per richiedere la cartella di un ricovero precedente. La donna ha reagito con rabbia all’invito di recarsi in direzione sanitaria: prima ha cercato l’infermiere che conosceva poi, davanti al suo rifiuto di risolverle il problema, lo ha aggredito malmenandolo fino all’intervento dei colleghi che hanno bloccato la donna e avvertito le forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti, però, la donna si era allontanata: per lo sfortunato infermiere è stata prevista una prognosi di 9 giorni : « Non è il primo episodio violento a cui siamo esposti – commenta l’infermiere – L’azienda ha messo una guardia che presidia il pronto soccorso durante la notte. Ma ormai non basta più».

La questione è da tempo all’attenzione anche dell’assessore regionale Gallera dopo le ripetute denunce provenienti da diversi ospedali lombardi: « Anche l’ASST Valle Olona ha ben presente il problema e si impegna ad assumere tutte le iniziative a garanzia della salvaguardia dei lavoratori – ha commentato l’azienda -. Nel contempo, però, deve garantire l’accesso a quanti hanno bisogno di assistenza. È una questione complessa su cui c’è grande attenzione»