Istituto Maria Ausiliatrice: i licei

Nel panorama scolastico della nostra città e della nostra provincia, alcuni Istituti spiccano per risultati e qualità dell’insegnamento profuso: conosciamo oggi il liceo scientifico sportivo e il liceo delle scienze umane, dell’Istituto “Maria Ausiliatrice”.

Il liceo scientifico sportivo offre ai suoi studenti, non solo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, ma anche e soprattutto la possibilità di un significativo approfondimento delle scienze motorie, nonché di una o molteplici discipline sportive.

Quest’ultimo aspetto è ulteriormente valorizzato dalle numerose collaborazioni che la Scuola ha da tempo attivato con diversi enti promotori delle varie discipline sportive del capoluogo e della provincia.

“L’obiettivo è quello di formare i nostri ragazzi perché diventino buoni cittadini, consapevoli delle loro qualità, messe a frutto in un percorso quinquennale dove hanno potuto apprendere e applicare la disciplina richiesta dalla pratica sportiva anche alle materie che richiedono una fatica di tipo intellettuale”, ci spiega suor Marilena, Dirigente scolastico dei vari ordini, la quale da appassionata linguista e docente, dà un’essenziale lezione interessante anche a noi: “La parola ‘ginnastica’ – dice la preside – deriva dal greco gymnasium, che significa grossomodo ‘palestra’, e nel nostro liceo sportivo abbiamo l’orgoglio di educare i nostri ragazzi, non solo in una ‘palestra’ del fisico, ma anche della mente e dello spirito, secondo i valori salesiani che non sono solo nostri, ma appartengono al mondo e alla nostra cultura”.

Il liceo delle scienze umane propone, nella sua opzione economico-sociale, un iter didattico diverso, ma altrettanto degno di nota: è l’unico Liceo non linguistico dove però si studiano due lingue straniere, dove le scienze economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, statistiche e umane (psicologia, sociologia…) per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali.

Immancabile, come per tutte le scuole salesiane, una particolare attenzione alla persona riservata ad ogni alunno dell’Istituto: “L’indirizzo economico-sociale presente nella nostra scuola ha nella sua stessa definizione la sua mission” – sono concordi le affermazioni dei docenti – “lo studio degli aspetti economici è intrinsecamente dettato dagli aspetti umani che regolano necessariamente l’economia, e solo facendo leva sulle migliori qualità della nostra condizione di esseri umani, l’humanitas dei latini, potremo preparare i nostri ragazzi a riconoscere ed utilizzare quanto appreso, ad esempio nello studio del Diritto e dell’economia, per essere protagonisti attivi e propositivi in una società in continuo cambiamento come la nostra e come quella dei prossimi tempi”.

Coinvolti dalla passione culturale-educativa dell’Istituto, i docenti invitano all’open day del prossimo 25 novembre.