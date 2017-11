IVA elvetica per le aziende straniere, ecco cosa cambia

Il 1° gennaio 2018, oltre che per l’avvio dello scambio automatico della informazioni ai fini fiscali tra Svizzera e Unione Europea, segnerà anche un passaggio di rilievo per le imprese italiane che operano nella Confederazione: entrano in vigore infatti nuove disposizioni sull’assoggettamento all’IVA elvetica per le aziende straniere.

Sarà questo il tema al centro di un seminario che, per venerdì 1° dicembre (MalpensaFiere, inizio h. 9.30), Camera di Commercio e Provex Consorzio per l’Internazionalizzazione propongono all’attenzione degli operatori economici varesini.

Entrando nel dettaglio della riforma elvetica, le imprese con sede estera che generino un fatturato annuo di almeno 100mila franchi, a livello globale, saranno assoggettate all’IVA sin dal primo franco realizzato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Resta il principio per cui, fintanto che svolge attività in Svizzera ed è assoggettata all’imposta, un’impresa estera è tenuta a farsi rappresentare da una persona fisica o giuridica con domicilio o sede nella Confederazione.

Di questo e altro si parlerà il 1° dicembre a MalpensaFiere di Busto Arsizio durante un seminario la cui partecipazione è gratuita per le imprese varesine e al costo di 61 euro (Iva compresa) per tutte le altre.

Iscrizioni online sul sito della Camera di Commercio di Varese all’indirizzo web www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Internazionalizzazione”.