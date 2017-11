Ivana Sonna è il nuovo presidente dell’Anpi

Il Comitato della Sezione ANPI “Luigi Bellaria” di Castellanza è lieta di annunciare, tramite il Consiglio Direttivo, l’elezione di Ivana Sonna a nuovo Presidente.

Sonna prende le redini della Sezione succedendo a Gaetano Castiglioni, storico Presidente e timoniere per più di quarant’anni e che lascia per sopraggiunti limiti d’età, pur rimanendo in seno alla sezione come semplice iscritto, con lunga esperienza e dedizione alla causa antifascista.

Con Ivana Sonna siamo fermamente pronti a continuare nel nostro percorso di iniziative volte a non far dimenticare alla popolazione quella che è stata la lotta partigiana contro il nazifascismo e quali sono stati gli orrori dei campi di sterminio dove milioni di persone hanno trovato la morte.

«Crediamo che in questo momento storico – fa sapere il direttivo – , in cui i populismi viaggiano a vele spiegate e nel quale i neofascisti di Casapound stanno iniziando a farsi largo tra le maglie del consenso politico, sia di vitale importanza proseguire nel nostro cammino culturale perché certe nefandezze della Storia del secolo scorso non si ripetano mai più».