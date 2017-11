Javorcic contento della sua Pro Patria: «Un passo avanti di mentalità»

Vittoria più importante che bella per la Pro Patria contro il Trento. Dopo il 3-1 firmato dalla doppietta di Santana e dalla rete di Gucci, negli spogliatoi dello “Speroni” l’allenatore biancoblu Ivan Javorcic: «Siamo stati sicuramente facilitati dal gol a freddo, ma abbiamo fatto tutto sommato una buona partita. Non benissimo nel primo tempo, era una partita dormiente, ma siamo stati bravi nella ripresa “uccidendo” la gara. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi che dovevamo chiuderla, cercando di evitare un episodio sfortunato che poteva cambiare l’inerzia. C’è stato un passo in avanti di mentalità, reagendo bene alla sconfitta di settimana scorsa. Anche oggi devo fare i complimenti alla mia squadra. Non pensiamo allo scontro diretto con il Darfo, prima abbiamo un’altra trasferta delicata a Levico settimana prossima».

Il tecnico del Trento Antonio Filippini fa i complimenti alla Pro Patria: «C’è il rammarico di non aver potuto giocare la partita dopo aver preso il gol dopo pochi secondi. Abbiamo dovuto risalire la china contro una squadra difficile e ostica che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo fatto quanto potevamo, ma dobbiamo migliorare. La qualità della Pro Patria si è vista e ha fatto la differenza, dimostrando del perché sono primi in classifica. Bravi a loro. A volte la superiorità degli avversari va applaudita».

Bella partita per Giovanni Zaro, che però è stato ammonito e non potrà giocare a Levico: «E’ stata una vittoria meritata e cercata, soprattutto importante. Sono contrariato dal giallo ricevuto perché sono caduto dopo una spinta di un avversario in area durante un calcio d’angolo e l’arbitro mi ha ammonito. So che sarebbe dovuta arrivare prima o poi, ma prenderla così mi dà abbastanza fastidio. Tornando alla partita, penso che siamo stati bravissimi a riattaccare la spina dopo il ko di Crema. Il primo tempo è stato sottotono, ma nella ripresa abbiamo dimostrato il nostro valore».