Javorcic esulta ma non si esalta: «Il campionato è difficile, stiamo attenti»

La Pro Patria batte la Bustese e vola in cima alla classifica a +3 sulle inseguitrici. Al termine della gara dello “Speroni” mister Ivan Javorcic è contento della vittoria, ma non vuole ancora guardare alla graduatoria: «Penso che abbiamo fatto un primo tempo tra i migliori della stagione, una bella prestazione di squadra e di collettivo. Abbiamo portato in campo quanto provato in settimana. Forse dovevamo raddoppiare alla fine del primo tempo per chiuderla. Nella ripresa la Bustese ci ha messo un po’ in difficoltà, anche se poi abbiamo trovato la seconda rete. In ogni caso abbiamo ancora da migliorare. Quando rientreranno tutti i giocatori infortunati faremo ulteriormente il salto di qualità. Vediamo nei prossimi giorni come starà Gazo. Le Noci dopo la rifinitura di ieri ha sentito fastidio al tendine e ho preferito non rischiarlo. Non pensiamo alla classifica, ma partita dopo partita a migliorare. Questo campionato è “birichino”, dobbiamo stare attenti perché non ci sono partite scontate e avversari semplici».

Nicolò Gucci è stato grande protagonista oggi con la doppietta che ha deciso il match: «Una doppietta che porta tre punti e sono contento. Più delle reti pesano la prestazione e la buona condizione fisica. In passato abbiamo vinto lo stesso anche senza i miei gol, oggi sono serviti i miei. Ringrazio il mister della fiducia, sento la sua e quella dei compagni e sono contento di avere questa responsabilità. Per la classifica è stato importante vincere oggi, ma è giusto guardare più avanti. Il mio obiettivo personale collima con quello della squadra».

È tornato oggi allo “Speroni” Giovani Cusatis sulla panchina della Bustese: «Mi fa sempre piacere tornare qua perché ho vissuto tre anni splendidi e ho rivisto belle persone. Riguardo alla partita, nel primo tempo abbiamo sofferto a ripartire, meglio nelle ripresa, ma nel nostro momento migliore abbiamo preso il secondo gol. Anche dal punto di vista fisico però la Pro Patria è stato superiore a noi. Mi aspettavo una squadra così, ha idee e Javorcic dimostra di essere molto preparato. Conosco Gucci, che ho allenato a Fano, e so che di testa è molto forte. In ogni caso la Pro Patria ha dimostrato di essere una squadra ottima. Rispetto al Rezzato è messa meglio il campo ed è più compatta».