Jay Santos allo Shed Club di Busto Arsizio

Giovedì 16 novembre 2017, data davvero speciale allo Shed Club di Busto Arsizio, in provincia di Varese, che è solito concentrare ospiti e party al venerdì e al sabato. Giovedì 16 lo Shed presenta infatti Kiss Special Event, con ospite speciale Jay Santos: una delle tappe del suo Venus Tour.

Jay Santos è un’indiscussa stella delle sonorità urban e del reggaeton, generi che spesso ama contaminare con l’electro; di origini colombiane, si è trasferito sin da bambino a Roma, dove è arrivato già predestinato alla musica e ad ogni sua forma di esecuzione; tra i suoi tanti successi, citiamo “Caliente”, “Just For One Night” e la più recente “Venus”. Tutti brani capaci di aggregare milioni e milioni di visualizzazioni su YouTube. La data di giovedì 16 novembre fa parte del Venus Tour, iniziato questa estate e che non ha nessuna voglia di fermarsi.

Giovedì 16 ottobre 2017 (dalle ore 22.30)

Kiss Special Event

ospite speciale Jay Santos

Shed Club

via Romagnosi 5, Busto Arsizio

infoline 340/0516484

www.shedclub.net