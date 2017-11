JazzAltro chiude con il grande concerto dei Gaia Cuatro e Paolo Fresu

Tempo libero generica

Un appuntamento unico, in scena per l’ultimo appuntamento dell’ottava edizione di JAZZaltro. L’appuntamento è per lunedì 13 novembre, alle 21 al Teatro Galleria (Piazza San Magno) con il concerto trombettista italiano Paolo Fresu e il quartetto Gaia Cuatro, reduce da due tour di successo in Europa e Giappone, per l’unica data insieme in Europa.

«E’ sempre un piacere suonare dal vivo con il gruppo GAIA CUATRO – spiega Paolo Fresu -. La nostra collaborazione risale a diversi anni fa e ho partecipato, in qualità di ospite, a due cd registrati dal gruppo oltre ad essere stato ospite in più occasioni e in diversi paesi europei. Conosco da tempo Carlos “El Tero” Buschini e c’è una empatia musicale ed umana. Amo la musica del gruppo perché, oltre alle capacità dei singoli musicisti, non ha confini e diviene una universale laddove le influenze della musica argentina si sposano con quelle giapponesi e italiane. Un musica fatta di passione, melodia, ritmo e suoni meticci. Sono questi i motivi che mi spingono ad amare la loro poetica e a suonare con loro. Gli stessi motivi ad avermi spinto ad invitarli, come gruppo di punta, in seno al mio festival di jazz in Sardegna qualche anno fa».

Gaia Cuatro è il nome di questo sorprendente gruppo – composto da Gerardo Di Giusto, al piano, Carlos Buschini, al contrabbasso, Aska Kaneko, violino e voce e Tomohiro Yahiro, alle percussioni – nato nel 2003 durante il Japan Jazz Festival a Parigi come progetto sperimentale tra due tra i migliori jazzisti giapponesi e due tra i più quotati, creativi e innovativi esponenti della ‘colonia musicale’ argentina residente in Europa. Un’operazione carica di potenzialità, messa a frutto da un quartetto in cui si fondono due culture estremamente lontane tra loro ma ugualmente affascinanti.

Biglietti: ingresso da 29 euro, www.ticketone.it o presso il teatro o Disco Store – Piazza San Magno, 4.