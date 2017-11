Josef Koudelka e il suo lungo viaggio in Terra Santa

Appuntamento per sabato 25 novembre, alle 21, alla Sala Montanari di Varese quando verrà proiettato in anteprima il film documentario “Koudelka fotografa la Terra Santa” di Gilad Baram. Un’opera che ha già riscosso un discreto successo dalla critica. L’evento è organizzato dall’Associazione Le Vie De Venti.

Per cinque anni, nel corso di diverse visite protratte dal 2008 al 2012, il giovane fotografo e regista israeliano Gilad Baram ha accompagnato uno dei più famosi fotografi viventi, Josef Koudelka, nel suo lungo viaggio in Terra Santa. L’esperienza sembra avergli segnato la vita in molti modi, non solo professionalmente, fornendogli l’occasione di realizzare il documentario che affianca le fotografie in bianco e nero scattate da Koudelka, ai filmati che riprendono il processo creativo e solitario di uno dei più grandi maestri viventi della fotografia, a Gerusalemme est, Hebron, Ramallah, Betlemme e in vari insediamenti israeliani dislocati lungo il percorso della barriera che separa Israele e Palestina. Il film ci racconta in definitiva, senza prediche e comizi, senza dichiarazioni d’odio per nessuno, una condizione: constata una divisione, un’occupazione. Baram e Koudelka vogliono che le immagini parlino di per sé, il compito del fotografo è di aiutarci a vedere e quello del regista di mostrare come il fotografo lavora, e proporre il confronto tra la fotografia e la realtà. Quest’opera costituisce una lezione non solo sulla fotografia, ma sull’attualità e i suoi dilemmi etici e politici. Durante la serata ci sarà anche un video collegamento da Berlino con l’autore Gilad Baram. Ingresso libero.