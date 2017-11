Jovanotti torna con “Oh, vita”, un tour di concerti, un libro e un negozio

E’ uscito oggi il nuovo album di Jovanotti: Oh, vita!. L’album, scritto da Lorenzo Cherubini e prodotto da Rick Rubin, è un’opera unica, una nuova frontiera dell’artista tra i più innovativi del panorama musicale italiano.

Registrato tra Cortona, Firenze e Malibu, Oh, vita! è il quattordicesimo album di inediti, e a 30 anni da Jovanotti for President, rappresenta un nuovo inizio. Oh, vita! è la libertà e il coraggio di Lorenzo di rimettersi sempre in gioco, è la visione del mondo di Lorenzo oggi; privo di furbizie e pieno di cuore, è la fiducia nella forza delle canzoni, è il disco che non ti aspetti, è il desiderio di essere per la prima volta completamente nudi in un disco vivo, caldo, appassionato, essenziale, emozionante, divertente, totalmente e veramente libero. Lontano dagli stereotipi musicali del momento, Oh, Vita! è il disco di Jovanotti di oggi.

«Questo disco cambia la mia prospettiva della musica – spiega Jovanotti -. E’ mio come lo sono stati tutti i miei dischi, ma in maniera ancora più radicale del solito, perché Rick Rubin è interessato solo alla verità e mi ha tolto di mezzo la smania di piacere,lasciando solo il bisogno di esprimermi che è l’istinto più forte che ho. E’ la prima volta che non “faccio Lorenzo”, lo sono davvero». I brani sono quattordici e verranno presentati anche durante i prossimi live dell’artista.

Dopo il successo di Lorenzo negli stadi 2015 e del successivo Lorenzo nei Palasport, Jovanotti infatti, tornerà da febbraio a giugno 2018 con decine di appuntamenti nei Palazzi dello Sport e suonerà con la sua band fermandosi nelle città per lunghi periodi. «Questa volta vogliamo suonare fino a non poterne più. In Italia abbiamo scelto dieci città e ci staremo fino a prendere la residenza».

Si è appena conclusa a Cortona la prima fase delle prove mentre a gennaio comincerà la fase di allestimento a Rimini. Un nuovo tour che già al suo annuncio ha messo a segno un piccolo record. Sono, infatti, dieci per la prima volta in assoluto le date annunciate al Forum di Milano. Otto le serate attualmente previste a Roma (dal 19 aprile), otto a Firenze (dal 10 marzo). Il tour si completa con due tappe a Rimini (3 e 4 marzo), quattro a Torino (dal 3 aprile), due a Bologna (13 e 14 aprile), due ad Acireale (8 e 9 maggio), e sei serate in uno speciale allestimento estivo all’Arena di Verona (dal 15 maggio). Lo show proseguirà poi il suo viaggio a Eboli (il 25 e 26 maggio), poi ad Ancona (1 e 2 giugno) per poi spingersi verso qualche appuntamento in Europa: Stoccarda (16 giugno), Vienna (19 giugno), Zurigo (21 giugno), Bruxelles (23 giugno), per chiudere a Lugano il 30 giugno prossimo.

«Vi faremo ballare, cantare, godere, emozionare, stancare, ridere, piangere, ricaricare, celebrare, vivere. Stiamo provando un sacco di pezzi, suoneremo fino alla fine del mondo, partendo dall’ombelico».

La lunga permanenza in ogni singola città mostra il desiderio di Lorenzo di uno spettacolo totale, immersivo, una goduria a 360° gradi con la super band composta da: Saturnino Celani, basso. Riccardo Onori, chitarra. Cristian Rigano, tastiere. Gareth Brown, batteria. Franco Santarnecchi, piano. Leo Di Angilla, percussioni. Jordan Mclean, tromba. Matthew Bauder, sax. Gianluca Petrella, trombone. Main sponsor del tour sono Intesa Sanpaolo/Sharing Music, Fiat, Red Bull. Media partner del Tour è Radio Italia solomusicaitaliana. «Questa band è formidabile, i pezzi storici suonano come scritti stamattina e quelli nuovi come se ci fossero sempre stati. Che figata di spettacolo che faremo, ve lo garantisco, sarà una vera esperienza, un rock’n’roll show come non si è mai visto».

Oltre al disco arriva Sbam!, un libro-rivista-esperimento per Mondadori, che Lorenzo ha realizzato nei mesi in cui nasceva questo progetto, come un viaggio parallelo. Metà del libro è un suo racconto, ottanta pagine di avventure “ai confini della realtà”, dove sembra proprio di entrare nella sua testa. L’altra metà è un ritrovo di gente che crede nella forza della parola. Ci sono grandi scrittori che hanno accettato l’invito, alcuni nuovi e altri famosissimi. E c’è anche Rubiland, la graphic novel di Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti, autore del dialogo tra la bionda e il gorilla di Lorenzo negli stadi 2015). Filo conduttore di Sbam!, curato da Sergio Pappalettera, è la voglia di lasciarsi sorprendere, di avere visioni, di interpretare i segni, di non omologarsi, di essere liberi. Per chi ama leggere Sbam! è il moodboard di Oh, vita!, è il mondo letterario da cui nasce l’ispirazione, è una parte del mondo che piace (molto) a Lorenzo. Sbam! sarà disponibile in tutte le librerie dall’inizio di dicembre.

Dai mesi di lavoro è nato anche Oh, vita!Making An Album, un docu-film girato seguendo il flusso della musica che mostra tutte le fasi dell’album, fino all’uscita. «Rubin mi ha dato coraggio. Mi ha aiutato a trovare la forza per essere me stesso e per affrontare questo disco con spirito nuovo. E’ stato come andare dal medico per un piccolo disturbo. Si tolga i vestiti. Ecco, può andare. Ma dottore sono nudo! Sì, sì vada, il problema erano i vestiti! Vedrà adesso starà bene».

Il film sarà proposto il 10 dicembre in 45 Multisala Uci Cinemas in tutta Italia. Lorenzo ha scelto di regalare ai propri fan questa speciale visione “dal buco della serratura” della costruzione dell’album. Con Jova e Rubin gli spettatori affronteranno il viaggio intorno al (loro) mondo che ha portato Lorenzo a consegnare la sua opera più unica, il suo White Album, un album completo, concepito per essere una pietra miliare della sua carriera artistica. Per questa speciale occasione, Uci Cinemas in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana, Vh1 e Spike (Viacom Italia), hanno dato vita al Jova Day, un’intera giornata di programmazione con una prima proiezione alle 10 del mattino e l’ultima a tarda sera. L’ingresso libero, fino ad esaurimento posti. La prenotazione online è obbligatoria. Info http://jovaday.ucicinemas.it/

In occasione dell’uscita dell’album, apre a Milano in piazza Gae Aulenti N. 4 – Torre C il Jova Pop Shop. Il nome nasce in onore al leggendario POP SHOP che aveva aperto Keith Haring a New York negli anni Ottanta. La prima volta che Lorenzo è stato a New York ne rimase folgorato. Fu la sua prima tappa “Quella maglietta ce l’ho ancora! Avete presente quelle due o tre magliette della vita…”. Ogni giorno nel Jova Pop Shop succederà qualcosa: «E’ uno spazio, un negozio, un ritrovo, un social club, un laboratorio, una sala da ballo clandestina, uno spaccio di figate che apriremo a Milano in occasione dell’uscita del disco».

Il Jova Pop Shop è stato aperto a mezzanotte del 30 novembre e proporrà la vendita di Oh, vita! in CD, vinile e musicassetta. E anche di Sbam!, di speciali pezzi di merchandising e di alcuni oggetti in tiratura limitata il cui incasso sarà devoluto a quattro associazioni: LAD Onlus per WonderLAD, la casa realizzata a Catania dove i bambini con malattie gravi, insieme alle loro famiglie, sperimenteranno varie forme d’arte e creatività; ONLUS La Casa di Toti, per il primo “Albergo Etico” in Sicilia, a Modica, una Comunità Residenziale destinata a 7 ragazzi con disabilità (dai 18 ai 30 anni circa) dove verrà fatta conciliare inclusione sociale e occupazionale; Parco Canile/Gattile del Comune di Milano, per potenziare la strumentazione medico-chirurgica in dotazione al rifugio che ospita attualmente circa 200 cani e 150 gatti provenienti da situazioni di abbandono, accumulo, degrado o maltrattamento; ONLUS SOSPRIMOSOCCORSOCANIEGATTI nata per soccorrere i randagi ritrovati per le vie di Palermo o tolti ai maltrattamenti.