La banda e la lirica, teatro pieno per la Traviata a Inveruno

Seicento persone a teatro, di sabato sera, per assistere alla Traviata di Giuseppe Verdi. E non in un teatro milanese, ma in un paese di provincia, a Inveruno, nonostante la nebbia dell’autunno inoltrato. Una grande sfida vinta, una sfida che è anche di due comunità, visto che a proporre l’opera lirica completa sono state il Corpo Musicale Santa Cecilia di Buscate e la Corale di Santo Stefano Ticino, due paesi del magentino.

È successo sabato 11 novembre, con l’esibizione in occasione dell’annuale fiera di San Martino. Con «L’idea di portare in scena un’opera di questo tipo è stata presa dal consiglio della banda. Ci è parsa subito una sfida quella di far rappresentare la lirica da una banda cittadina» spiega il presidente della banda di Buscate Andrea Gambero.

«L’opera nasce grazie alla collaborazione tra la banda di Buscate, diretta dal maestro Mario Arrigoni, e la Corale Stefanese di Santo Stefano Ticino, diretta da Fabio Prina». Un concerto è stato fortemente voluto dalla famiglia Vergani.

E così, prima della fiera con i suoi maestosi bovini e del borbottare dei trattori per le vie del paese, centinaia di persone si sono ritrovate per seguire i sospiri di Violetta Valery e Alfredo Germont, la celebre libagione dedicata all’amore. «Un vero successo vedere il teatro di Inveruno pieno di gente, segno che la nostra rappresentazione ha saputo coinvolgere un gran numero di persone».

«L’opera – continua il presidente- giunge con lo spettacolo di sabato alla sua terza rappresentazione, sono del giugno dello scorso anno infatti le prime due uscite pubbliche a Buscate e a Santo Stefano Ticino». Un’ultima battuta viene giustamente infine dedicata ai cantanti solisti con «Barbara Pariani come Soprano, Manuel Caputo come Tenore e Alessio Danieli in qualità di Baritono».