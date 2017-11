La cardiologia saluta il professor Salerno. Al suo posto Roberto De Ponti

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Cambio della guardia alla guida del reparto di Cardiologia a direzione universitaria dell’ospedale di Circolo.

Lo scorso 20 ottobre è andato in pensione il professor Jorge Salerno, che ha diretto l’unità operativa per oltre vent’anni. Il suo nome divenne famoso in tutt’Italia perché fu il primo a prendere in cura il senatore Umberto Bossi colpito da ictus.

Al suo posto, è stato nominato responsabile ad interim il professor Roberto De Ponti ( nella foto) che reggerà il reparto in attesa che si assegni l’incarico in via definitiva. De Ponti, già dirigente medico della squadra del professor Salerno, è specializzato in aritmologia clinica ed era responsabile dell’unità semplice relativa .

È professore associato dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese con incarichi di insegnamento delle unità didattiche di malattie dell’apparato cardiovascolare nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, tecniche di perfusione cardiocircolatoria e fisiopatologia cardiovascolare e scienze motorie.