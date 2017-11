La Caronnese frena, il Gozzano batte la Varesina e allunga

Le foto della Caronnese

La tredicesima giornata di campionato nel Girone A di Serie D sorride al Gozzano, che grazie alla vittoria per 3-0 sul campo della Varesina stacca la Caronnese, fermata sullo 0-0 interno dal Chieri.

CARONNESE – CHIERI 0-0

Una gara equilibrata al “Comunale” di Caronno Pertusella si chiude sul giusto risultato di 0-0. Né la Caronnese, né il Chieri sono riusciti ad avere la meglio sull’avversaria. La grande occasione per risolvere la gara capita a Piraccini, che al 7’ della ripresa si guadagna un calcio di rigore, ma dal dischetto l’attaccante ex Varese spreca colpendo il palo. Caronnese che sale a quota 29 punti, tre in meno della capolista Gozzano.

VARESINA – GOZZANO 1-3

Gara subito chiusa per il Gozzano, che gioca un primo tempo super e poi amministra il vantaggio portandosi a casa tre punti che consentono l’allungo in testa alla classifica. La gara si sblocca al 15’ con il colpo di testa di Makhaylovsky su azione d’angolo. Due minuti più tardi arriva il raddoppio di Guitto da punizione, mentre Lunardon al 25’ triplica chiudendo in pratica la gara. Nella ripresa il Gozzano gestisce bene e la Varesina segna il gol della bandiera al 37’ con un calcio di rigore realizzato da Tino.