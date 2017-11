La Caronnese torna in vetta, buon punto per la Varesina

QUI CARONNO PERTUSELLA

Giornata di sole per la Caronnese e non solo per il bel tempo che ha fatto da cornice alla partita dei rossoblu con il Casale. La squadra di Aldo Monza ha in un sol colpo battuto il Casale e raggiunto la vetta della graduatoria nel Girone A, grazie alla contemporanea sconfitta patita dal Gozzano a Sesto San Giovanni.

Non una passeggiata, però, quella di Corno e compagni che hanno dovuto attendere il fischio finale per festeggiare, per via di un Casale solido e tignoso lungo tutto l’arco del match.

La Caronnese ha provato a piegare subito la resistenza dei piemontesi premendo nella loro metà campo, ma con il passare dei minuti i nerostellati hanno riguadagnato campo, andando vicini con Simone all’1-0 (20′). Alla mezz’ora però rossoblu a un soffio dal gol: De Angeli scodella una punizione perfetta per la testa di Corno che ci arriva ma non trova la porta di pochissimo. Ancora Caronnese all’attacco, ancora Casale a rispondere con Cappai sul finire di un primo tempo equilibrato.

A inizio ripresa però, padroni di casa subito in vantaggio grazie a Massaro: il centravanti si fa trovare libero in area da Mantovani e da pochi passi batte Consol per quella che sarà l’unica rete del match. La Caronnese poi controlla la partita con buona autorità, sfiorando il bis ancora con Corno e Massaro intorno alla mezz’ora. E il doppio cartellino giallo rimediato da Mazzucco (il secondo al 41′) chiude di fatto la gara a favore dei Monza’s Boys, tornati accanto al Gozzano, davanti a tutti.

CARONNESE – CASALE 1-0 (0-0) MARCATORE: Massaro (C ) al 4′ st CARONNESE: Gionta, Braccioli, Ferrara, De Angeli, Mantovani (12′ st Roveda), Costa, Parisi (34′ st Marconi), Pesce (24′ st Baldo), Massaro (49′ st Giudici), Corno, Villanova (39′ st Bamba). All. Monza. A dis: Maimone, Galletti, Compagnone, Cominetti.

CASALE: Consol, Tambussi, M’Hamsi, Mazzucco, Cintoi, Villanova, Simone, Birolo, Cappai, Fassone, Draghetti. All. Melchiori. A disp.: Baldi, Battista, Dansu, Buglio, Zaia, Ferrari Da Silva, Garavelli, Merkaj, Pavesi.

ARBITRO: Nana di Aprilia (Di Maggio e Usai)

QUI VENEGONO-CASTIGLIONE

Buon punto per la Varesina che nel cuore della ripresa raddrizza una partita che si era messa a favore di un’Olginatese brava a provare il “ratto” sul campo di Venegono Superiore. La squadra di Marzio ha costruito di più rispetto ai lecchesi, senza però trovare a lungo la via della rete, e ha rischiato di venire punita dalla conclusione di Canalini a metà primo tempo, arrivata nel mezzo di una mischia in area rossoblu. Al 41′ Osuji prova a rimettere il match in equilibrio con un gran tiro da fuori ma il palo nega al nigeriano il pareggio.

Questione di tempo perché, dopo altri tentativi andati a vuoto a inizio ripresa (con il portiere Iali che evita anche un autogol agli ospiti) è proprio Osuji a siglare l’1-1 con uno stacco di testa imperioso a deviare un bel cross di Carpentieri. La Varesina ha il tempo di provare il sorpasso ma gli ospiti smettono di concedere spazi; l’espulsione dello stesso Osuji, rosso diretto dopo un fallo, però calma i bollori rossoblu e la squadra di Marzio si accontenta di un punto utile ma un po’ stretto.

VARESINA – OLGINATESE 1-1 (0-1)

MARCATORI: Canalini (O) al 24′ pt; Osuji (V) al 27′ st

VARESINA: Del Ventisette, De Fazio, Tino, Shiba, Chiarabini, Osuji, Broggi (Giudici dal 1′ st), Albizzati, Martinoia, Milianti, Giglio. All. Marzio. A disp Vaccarecci, Ghidini, Jozic, Carpentieri, Morello, Menga, Martedì, Mira.

OLGINATESE: Iali, Calloni, Menegazzo, Carnone, Fabiani, Caputo (Valenta dal 17′ st), Lecchini, Esposito, Canalini, Tchetchoua, Mangiarotti. All. Arioli. A disp.: Nerone, Frigerio, Montrasio, Narducci, Passoni, Calviello, Cedric, Tremolada.

ARBITRO: Cutrufo di Catania (Peloso e Barberis)