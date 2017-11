La casetta in piazza Monte Grappa è in vendita a 26mila euro

La casetta di vetro della promozione turistica finisce in vendita. Chi vuole aggiudicarsela può informarsi presso la Giunta ha deciso il percorso per rimuovere la struttura. Verrà fatta una procedura negoziata di evidenza pubblica per procedere all’alienazione della casetta di vetro in piazza Monte Grappa.

Il manufatto, secondo a giunta comunale, va spostato perché “da troppo tempo occupa una porzione della centrale piazza Monte Grappa a Varese”. La base d’asta della gara è stata fissata a 26 mila euro. Nella delibera la Giunta ha anche specificato che nel caso in cui dalla gara non si individuasse nessun soggetto interessato, visto anche il valore economico del fabbricato, si procederà all’assegnazione della struttura ad una associazione no profit in base alle richieste che arriveranno.