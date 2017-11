La celiachia si affronta a tavola

La celiachia è una patologia che obbliga chi ne soffre ad eliminare completamente il glutine dalla propria alimentazione. E il glutine è un componente presente in molti ingredienti di uso comune: dal grano al farro, dalla segale al kamut.

Un vero impegno, che però può essere affrontato con golosità e senza far pesare i sacrifici: è quello che verrà spiegato dalla dottoressa Lavinia Cappella, Dietista Nutrizionista dell’Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus e dallo chef Andrea Fabbretti, del Ristorante Il Cantuccio di Felipe di Sesto Calende durante il corso Tigros che si terrà al ristorante Buongusto di Busto Arsizio mercoledì 22 novembre 2017.

Il corso, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Lombardia Onlus è studiato per insegnare come eliminare il glutine, ma non il gusto dalla propria tavola, facendo anche scelte salutari e nutrizionalmente corrette.

COME FARE PER ISCRIVERSI

Il corso attuale è già chiuso. Per tutti gli altri, l’iscrizione, come già negli anni passati, è gratis, e richiede solo il possesso di Tigros Card (anch’essa gratuita): ci si può iscrivere online al sito www.tigros.it, oppure telefonicamente al numero verde 800 905033.