La chiesa di Santo Stefano compie 150 anni. Tre giorni di eventi

La Comunità Pastorale del Santo Crocifisso è in festa. All’inizio di dicembre, infatti, ricorrono i 150 anni dalla consacrazione della Chiesa di Santo Stefano in Tradate.

«L’evento, a cui abbiamo iniziato a prepararci dallo scorso ottobre con la settimana di presenza della Madonna Pellegrina di Fatima, culminerà in questo fine settimana, nel quale cade la data esatta dell’anniversario – spiegano dalla Parrocchia -. Si inizierà venerdì 1 dicembre, alle ore 21 in Santo Stefano, con un concerto del coro e orchestra Ars Cantus, ensamble composta da coristi e musicisti del nostro territorio, che eseguirà Tre Schizzi Sinfonici da La Mer di Debussy e la Nelson Mass di Haydn».

«Sabato 2 dicembre, sempre alle ore 21, in Santo Stefano, l’attore Carlo Pastori si esibirà nello spettacolo “A.U.F. – Costruire cattedrali (Uno spettacolo Duomo)”, una pièce teatrale semiseria che ci farà sorridere ma anche riflettere su cosa significhi oggi costruire la Chiesa, partendo dalla storia della costruzione del Duomo di Milano. Il monologo, ispirato dalla frase di de Saint-Exupéry «Colui che si assicura un posto di sagrestano o di seggiolaio nella cattedrale costruita, è già un vinto. Ma chiunque porta nel cuore una cattedrale da costruire, è già vincitore», è stato nel cartellone della stagione teatrale estiva del Sacro Monte di Varese».

“Con questo evento – spiegano gli organizzatori – abbiamo voluto proporre all’intera cittadinanza qualcosa di nuovo. La Chiesa è spesso vista come un luogo di preghiera frequentato da pochi: questo spettacolo, destinato ad un ampio pubblico e rivolto non solo ai credenti, vuole essere segno di una Chiesa che si apre al mondo, così come sottolinea spesso Papa Francesco”. Al termine, la festa proseguirà con panettone e vin brulè sul sagrato della chiesa».

Domenica 3 dicembre, infine, la festa toccherà il suo apice dal punto di vista liturgico: alle ore 11, la Santa Messa solenne sarà presieduta da Sua Em.za il Card. Angelo Scola, che da poco ha lasciato la guida della nostra diocesi, e concelebrerà con lui Sua Ecc.za Mons. Luigi Stucchi, prevosto per diciassette anni della comunità di Santo Stefano.

Afferma don Gianni Cazzaniga, prevosto e responsabile della Comunità Pastorale “Santo Crocifisso”: «La presenza di due pastori così autorevoli corona degnamente la ricorrenza dei 150 anni dalla consacrazione e confidiamo che richiami numerosi fedeli per un evento che non vuole essere solo di rievocazione, ma anche di rilancio per la vita delle nostre comunità, soprattutto per le nuove generazioni. La celebrazione di questa ricorrenza, inoltre, è arricchita da diverse espressioni artistiche: si inizia con la musica ed il canto, si prosegue con il teatro di prosa, per giungere all’arte grafica. A ricordo dell’evento, infatti, il giovane artista Christian Cremona ha realizzato delle stampe commemorative, che saranno presentate dall’autore nelle serate dell’uno e due dicembre e quindi messe a disposizione degli interessati».