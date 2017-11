La Colletta alimentare è un’esperienza di vita esaltante

«Se qualcuno dovesse chiedermi dei buoni motivi per partecipare alla Colletta Alimentare, davvero non saprei dirli a parole. Gli direi semplicemente di provare, di passare qualche ora davanti al supermercato. Come si fa a spiegare con un discorso un’esperienza di vita così esaltante? Noi saremo lì e vi aspettiamo tutti. Ci sarà anche Vincenzo che ormai ha passato gli ottant’anni. È una delle persone a cui portiamo il pacco. Come sempre piegherà uno per uno i sacchetti di plastica già usati e da ridistribuire. Andrà avanti per un po’, poi cederà al freddo e se ne andrà salutandoci con un sorriso». Prendiamo in prestito queste parole di Pierpaolo di Rapallo che ha postato una foto e un commento sul Live Blog di Varesenews. Nella loro semplicità ci ricordano che esiste ancora tanta bellezza nel mondo.

Al Live Blog di Varesenews sono arrivate centinaia di testimonianze e foto da molte regioni d’Italia. Questo appuntamento ha un alto valore simbolico e concreto allo stesso tempo perché dà una risposta a un bisogno primario, come quello del cibo, per le tante persone che si trovano in stato di bisogno, diffondendo la cultura del bene e del mutuo aiuto.

La provincia di Varese ha fatto come sempre la sua parte con 96 supermercati coinvolti e oltre duemila volontari, tra cui moltissimi giovani, sul campo, coordinati dalla onlus “Non solo pane“. È ancora presto per fare la conta dei viveri raccolti ma probabilmente si supererà la quota delle 130 tonnellate.