La Compagnia della Gru in scena per il concerto di Natale

Come ogni anno Good Samaritan Onlus, associazione di Caronno Varesino (Va) per la Cooperazione Internazionale che realizza progetti di sviluppo in Nord Uganda da 15 anni, invita al Concerto di Natale “Merry Christmas”, per iniziare al meglio il periodo Natalizio.

Ospite straordinaria sarà la Compagnia della Gru, un gruppo molto noto nella provincia di Varese e non solo. Diretta dal Maestro Enrico Salvato, è un libero sodalizio di artisti che, provenienti da esperienze musicali diverse, propone spettacoli legati al canto corale moderno con predilezione per i repertori gospel, spiritual, musical e pop.

Con oltre 400 concerti al suo attivo, la Compagnia si è esibita in Italia e all’Estero in occasione di eventi, concorsi e rassegne di levatura internazionale. La Compagnia della Gru si distingue per l’originalità del repertorio e degli arrangiamenti che attingono ai potenti Funk Grooves tipici del Contemporary Gospel e alle trascinanti ritmiche di derivazione Afro e Latin, senza però rinunciare a incursioni nelle brillanti sonorità dello Swing e nelle fresche ed immediate melodie del Pop.

Sabato 25 novembre proporranno un repertorio di canti gospel, pop, musical e natalizi per allietare e divertire i partecipanti. Per sostenere i nostri progetti, gli invitati potranno trovare il mercatino dei prodotti della Cooperativa Wawoto Kacel, una cooperativa di donne vulnerabili ugandesi che realizza a mano prodotti per la casa e per la persona; sarà disponibile inoltre il calendario 2018 di Good Samaritan. Alcuni canti saranno accompagnati da proiezioni fotografiche di volti, luoghi e progetti che sosteniamo in Nord Uganda, a Gulu. Avremo anche modo di raccontare del viaggio previsto per l’agosto 2018: un campo solidale aperto ad amici, sostenitori e curiosi di conoscere la realtà dove operiamo.

Sostenere i nostri progetti è possibile anche grazie alla campagna natalizia che Good Samaritan propone: scegliendo tra 4 regali solidali si interviene concretamente ed efficacemente per migliorare la vita di tanti bambini e della comunità di Gulu. Il regalo che ciascuno sceglierà andrà simbolicamente agli amici o ai parenti, che riceveranno un bellissimo biglietto d’auguri, e concretamente a beneficio dei bambini e dei nostri progetti di sviluppo.

Per maggiori informazioni sul concerto: http://www.good-samaritan.it/concerto-di-natale-2017