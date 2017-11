La comunità piange i suoi cari

“Alla sua tomba come a tutte quelle su cui piansi, il mio dolore fu dedicato anche a quella parte di me che vi era sepolta” (Italo Svevo)

La scorsa settimana Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

L’Isis Ponti di Gallarate saluta con commozione la sua preside, Anna Scaltritti, scomparsa dopo aver lottato contro una brutta malattia, pure restando sempre vicina si suoi studenti.

Varese ha accompagnato nel suo ultimo viaggio Mojtaba Shahir Barzegar, titolare per anni di un negozio di tappeti orientali in via Dandolo e molto apprezzato in città.

Venengono invece piange la prematura scomparsa di Mattia Bressan, che viene ricordato da tutti come un ragazzo sempre col sorriso e amante della vita.

Ricordi di affetto sono stati lasciati per Luciano Balzaretti, Rita Angela Peri, Gaspare Brusa, Roberto Antonini, Carmela Calabrese, Fabrizio Carugati, Angela Maria Pia Polita, Luigi Pizzi, Giuseppe Ghiringhelli, Mario (Nereo) Rizzato, Gian Franco Balzaretti, Angelo (Testa Fina) Dellanoce, Benedetto Tricarico, Clelia Cavagna.

Loro sono solo alcune tra le persone che nel mese di agosto hanno lasciato la vita terrena e che adesso vivranno per sempre nella memoria di chi ha voluto loro bene. Li trovate nella pagina necrologie di Varesenews e per tutti c’è la possibilità di lasciare un ricordo.