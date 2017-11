La Consulta studentesca rinnova i vertici

(nella foto sopra presidente e giunta uscenti)

È tempo di rinnovo per la Consulta provinciale studentesca. Il prossimo venerdì 17 novembre, gli eletti di tutti gli istituti superiori del territorio si ritroveranno presso l’Istituto “Newton” – via Zucchi 3 a Varese dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per la riunione plenaria in cui verranno eletti sia il Presidente sia i componenti della Giunta Esecutiva.

Appena insediati presidente e consiglieri saranno impegnati nella prima riunione che avrà, all’ordine del giorno:

1) verifica attività in essere;

2) prime proposte sulla progettualità annuale;

3) aspetti organizzativi rappresentanza CPS Varese