La corsa della Pro Patria si interrompe con la Pergolettese

Fatal Crema per la Pro Patria: i biancoblu perdono imbattibilità, partita e vetta solitaria al termine di 93′ giocati troppo a lungo senza incidere, anche se il palo colto nel finale da Gucci lascia un certo amaro in bocca ai Tigrotti e al buon numero di sostenitori arrivati al “Voltini” nel tentativo di valicare un ostacolo ostico come la Pergolettese.

E invece sono stati i tifosi di casa a festeggiare, grazie al solo gol del pomeriggio, quello messo a segno da Ferrario all’80’ con un tiro di piatto che ha scavalcato Mangano regalando i tre punti ai cremaschi e permettendo a Rezzato (con una gara in più) e Darfo Boario di agguantare la squadra di Javorcic in testa al girone B. Una Pro che, va sottolineato, ha concesso tutta la prima frazione a Contini e compagni e che solo nella ripresa ha provato – nemmeno troppo spesso – ad attentare alla porta di Leoni.

Partita difficile per tutti, anche per Mario Santana che era al rientro dal 1′ ma non è riuscito a colpire, anche per oggettiva mancanza di palle gol. Uno stop, comunque, ci può stare specie contro un’avversaria ben messa in campo e di buona caratura, visto che con i tre punti la Pergolettese si è riportata in zona playoff. Ora per i bustocchi arriva una settimana di lavoro che porterà Gazo e soci al match interno contro il Trento di domenica prossima; e in quell’occasione non si potrà sbagliare.

LA PARTITA

Comincia bene la Pergolettese, in campo con Ferrario punta avanzata e con una mediana folta. I padroni di casa pressano la Pro e tolgono un po’ di idee ai Tigrotti che infatti non si fanno vedere per lungo tempo nell’area avversaria. Al 10′ si fa vedere Manzoni, bella azione e conclusione che Mangano respinge; il tap in di Ferrario è vincente ma il signor Baldo annulla per fuorigioco.

La Pro non si scuote più di tanto, Manzoni e Dragoni mettono qualche apprensione alla retroguardia (il secondo, in particolare, spara alto su sponda di Ferrario) di Javorcic e Mangano si becca addirittura un giallo per perdita di tempo dopo mezz’ora.

Finalmente gli ospiti lavorano qualche pallone nell’ultimo quarto d’ora, anche se l’unico tiro arriva dai piedi di Gazo che non trova la porta. Il ritrovato equilibrio nel gioco non è tale nelle occasioni: al 42′ tocca a Mangano disinnescare l’attacco gialloblu, con Pedrabissi che si fa respingere dal portiere bustocco un tiro da buona posizione.

Dopo la pausa però, la Pro Patria si fa subito pericolosa in due occasioni: pronti-via, i tigrotti protestano per una trattenuta ai danni di Gucci in piena area, con l’arbitro che lascia correre con qualche dubbio. Poi, al 12′, una punizione di Pettarin arriva dalle parti di Molnar che, sorpreso per lo sviluppo del calcio da fermo, non riesce a colpire con forza e viene fermato da Leoni in due tempi. La Pergo si vede meno rispetto alla prima frazione, merito di una Pro che progressivamente guadagna metri e mantiene più possesso di palla anche se a metà ripresa una ripartenza micidiale dei gialloblu si conclude con un passaggio di poco troppo lungo in area per Pedrabissi.

Le due squadre allora tirano il fiato, con Javorcic che rinfresca l’undici con gli ingressi di Arrigoni e Mozzanica in vista del finale. Al 35′ del secondo tempo però, i piani del tecnico tigrotto cambiano repentinamente per via del vantaggio della Pergolettese: cross di Boschetti e Ferrario, con il piatto destro trova la traiettoria giusta per l’1-0.

A quel punto Javorcic ordina l’assalto finale, inserendo anche Bortoluz e Lenoci: con quattro punte in campo la Pro ha la palla buona per il pareggio, con un calcio d’angolo battuto in direzione di Gucci. L’ex Varese devia con un guizzo ma la sfera si ferma contro il palo, salvando la porta di Leoni. E nei 3′ di recupero le mischie createsi davanti all’area di casa non portano frutto.

PERGOLETTESE – PRO PATRIA 1-0 (0-0)

MARCATORE: Ferrario (PE) al 35′ st

PERGOLETTESE (4-5-1): Leoni, Premoli, Brero, Contini, Villa; Pedrabissi (Morello dal 29′ st), Piras, Manzoni, Dragoni (Peri dal 48′ st), Boschetti; Ferrario. All. Curti. A disp. Ghirlandi, Armanni, Baggi, Pizza, Stroppa, Pezzi, Sonzogni.

PRO PATRIA (3-5-2): Mangano; Colombo, Molnar, Scuderi; Cottarelli (Chiarion dal 40′ st), Gazo (Arrigoni dal 29′ st), Pettarin (Bortoluz dal 36′ st), Pedone (Mozzanica dal 32′ st), Galli (Le Noci dal 40′ st); Gucci, Santana. All. Jarvocic. A disp. Guadagnin, Zaro, Marcone, Ugo.

ARBITRO: Baldo di Ostia Lido (Baldassin e Gavazza).

NOTE. Giornata tiepida e serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Mangano, Manzoni, Pettarin, Brero, Premoli.

Angoli: 6-2. Recupero: 0′ e 3′.