La donna in montagna il tema dell’agenda Cai 2018

E’ possibile prenotare presso la segreteria del CAI Luino previo versamento quota di acquisto l’agenda 2018 del Comitato Scientifico Centrale del CAI. Un lavoro corale, realizzato da un gruppo di operatori naturalistici culturali del CSC, in collaborazione con la sezione di Mirano (VE).

Il tema individuato e scelto per questo appuntamento che è arrivato alla diciassettesima edizione e che è entrato oramai nella consuetudine dell’associazione è: “La donna in montagna – Legami diretti e indiretti dell’anello forte con le alte Terre”.

Dall’associazione fanno sapere che : “L’augurio che ci proponiamo e che questa proposta incontri l’interesse dei soci e di avere un riscontro anche verso i non soci, come strumento di promozione del nostro sodalizio”.

Il costo per i soci è di 12,00 euro per i non soci di 15,00 euro.

Le prenotazioni possono essere effettuate entro e non oltre giovedì 23 novembre Info cailuino@cailuino.it