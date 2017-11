La Filarmonica Cuviese festeggia una Santa Cecilia speciale

Una splendida giornata, domenica 26 novembre, quasi primaverile che ha accompagnato i musicanti della banda di Cuvio nei tradizionali festeggiamenti della santa patrona della musica: Santa Cecilia.

Programma della giornata come da consuetudine: raduno in sede e sfilata per le vie del paese fino a raggiungere la parrocchiale SS.Pietro e Paolo dove si è celebrata la messa. Al termine il momento che a reso particolare questa domenica: il saluto al presidente onorario Antonio Maggi per festeggiare i suoi 90 anni compiuti qualche giorno prima (nella foto sotto).

Assieme alla Banda anche la Pro Loco, con la presidente Giovanna Mutterle e l’asilo nella persona del presidente Dott. Enzo Benedusi si sono uniti nei festeggiamenti così come il Sindaco di Cuvio, Luciano Maggi che con semplici parole ha espresso il ringraziamento di tutto il paese per il grande operato di Antonio.

Il presidente della Filarmonica Pieremilio Tenconi ha poi omaggiato Antonio Maggi di una targa a ricordo di questo eccezionale compleanno.

La giornata è poi continuata al ristorante Paradiso di Comacchio dove si è consumato il pranzo.

Tra una portata e l’altra il presidente e il maestro Claudio Beltrame hanno tirato la somme di quest’anno musicale dichiarandosi soddisfatti dell’annata e ringraziando tutti i musicanti e quanti collaborano nell’organizzare le manifestazioni della banda.