La Fondazione Sant’Agostino rinnova il suo portale web

Le scuole della Fondazione Sant’Agostino, Primaria e Secondaria Manfredini e Liceo Sacro Monte, si rifanno il look.

Con oltre 1000 diplomati, moltissime storie di successo e risultati scolastici all’apice del territorio, le scuole sono pioniere di un cambiamento importante.

Un corpo docente giovane e qualificato – 40 anni è la età media – atira alunni da 60 diversi comuni del territorio. La proposta educativa si basa sulla personalizzazione della didattica per crescere persone consapevoli.

Un nuovo sito web www.fondazionesantagostino.it racconta il Campus, un innovativo complesso scolastico per la città di Varese. Da quest’anno la proposta educativa si arricchisce dei percorsi del Liceo Artistico e del Liceo Scientifico. Una Scuola Primaria, una Secondaria e i Licei per accompagnare la crescita delle nuove generazioni, per formare uomini e donne in grado domani di scrivere il proprio futuro consapevolmente e responsabilmente.

“Siamo felici e orgogliosi di poter iniziare l’anno scolastico con un nuovo sito che racconta i nostri contenuti educativi e la nostra offerta formativa, migliorata e potenziata, capace di accogliere ogni persona e anche di sviluppare aspetti innovativi e all’avanguardia, quali l’utilizzo e la formazione alle nuove tecnologie, le competenze nelle lingue straniere e l’alternanza formativa», così Antonella De Giorgi, direttore delle Scuole della Fondazione Sant’Agostino commenta il momento attuale.

Il nuovo sito web vuole essere una piattaforma altamente user-friendly per genitori e persone interessate, per accrescere il senso di appartenenza e partecipazione delle famiglie e degli amici che da sempre hanno cara questa nostra realtà. Tra le novità, la sezione Filantropia, strumento che vuole educare alla condivisione e al diventare agente positivo per il cambiamento sociale e suggerisce anche le diverse modalità per sostenere il progetto della scuola.

Il 2 dicembre alle ore 10,00 si apriranno le porte del Liceo Sacro Monte per la presentazione del Liceo Artistico e Liceo Scientifico.