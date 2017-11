La Giornata della Trasparenza e dell’Open Government

Lunedì 13 novembre è la Giornata della Trasparenza negli enti di governo e di amministrazione.“TrasparEnti 2017” è una giornata di confronto e di studio, organizzato da Giunta e Consiglio regionale della Lombardia, sui temi della partecipazione alle informazioni, dell’Open Government, della trasparenza negli appalti pubblici, del potere della cultura nel contrasto alla corruzione e del confronto Italia – Europa.

Il programma dell’intensa giornata prevede l’inizio dei lavori alle 9.30, a Palazzo Lombardia, Ingresso n.4, Sala Marco Biagi (Piazza Città di Lombardia 1, Milano). Nella sessione mattutina intervengono il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Gustavo Adolfo Cioppa, la Presidente dell’Agenzia Regionale Anti-Corruzione, Adriana Garrammone, Giovanna Bianchi Clerici (per l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) e Nicoletta Parisi, Consigliere ANAC e professore ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Catania. Partecipano in videoconferenza da Bruxelles il Garante Europeo della Protezione dei dati Giovanni Buttarelli e Martin Ohridski (Policy Officer Trasparency & Lobbying Regulation, del Secretariat General della Commissione Ue).

Alle 11.45 si terrà la tavola rotonda con il Presidente della Giunta, Roberto Maroni, e il Presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, in dialogo con il Professor Vittorio Alberti, filosofo.

I lavori della sessione pomeridiana si svolgeranno in due sedi distinte: al Grattacielo Pirelli, in via Filzi 22, alle 14.15 (sala Gonfalone, primo piano) sul tema dell’Open Government, con l’introduzione dell’Assessore allo Sviluppo Economico Mauro Parolini e la partecipazione dei consiglieri regionali Lino Fossati, Riccardo De Corato e Carlo Borghetti e nella sede di Lombardia Informatica (via Taramelli 26, Milano allo stesso orario) sul tema della trasparenza degli appalti. L’introduzione di questa sessione sarà del consigliere regionale Giantonio Girelli, Presidente della Commissione.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul portale della Giunta regionale