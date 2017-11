La giunta perde un altro “pezzo”, Beraldo saluta e se ne va

La giunta di Azzate perde un altro “pezzo”. Gianmarco Beraldo, capogruppo di maggioranza e consigliere con deleghe alla cultura, sport, tempo libero, associazioni, ambiente, istruzione, politiche giovanili, ha rimesso tutti gli incarichi.

Le motivazioni le ha spiegate Beraldo stesso in un post pubblicato ieri in cui si parlava del consiglio comunale dei ragazzi (nella foto Gianmarco Beraldo è il terzo da sinistra).

«Per me è stato l’ultimo atto ufficiale come amministratore, o meglio come consigliere delegato – ha spiegato invece a Varesenews -.

Nell’ultima riunione di maggioranza ho infatti comunicato che mi dimettevo da tutte le deleghe, che sono le stesse che avevo da assessore. In pratica da gennaio a oggi svolgevo gli stessi compiti di prima senza comparire in giunta: Cultura, Istruzione, Sport, Associazioni, Ambiente, oltre ad una delega che andava e veniva, quella del camping Sette Laghi.

I motivi sono vari e ben noti a tutta la maggioranza. Riassumendo direi che, come si dice in linguaggio comune in questi casi, “sono venute meno le condizioni” affinché rimanessi. Le mie intenzioni erano note al sindaco da settembre ma alcune considerazioni fatte un po’ da tutti mi hanno trattenuto da formalizzarle. In questi mesi però le cose non sono cambiate quindi non comprendo personalmente il senso di dare del tempo in qualcosa in cui non credo più.

Tutto ciò è colpa mia che non sono stato in grado di far valere alcune mie idee relativamente al senso di una lista come ViviAzzate che, a mio parere, è oggi morta».