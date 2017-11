“La Grande Guerra” di Monicelli per celebrare l’anniversario della Vittoria

la grande guerra di mario Monicelli - Vittorio Gasmann, Alberto Sordi

Il comune di Ferno celebrerà il 99esimo Anniversario della Vittoria con una due giorni di eventi davvero inusuale.

Questa sera, venerdì 3 novembre, alle 20.30, nella sala Consiliare di via Roma 51 sarà infatti proiettato il film “La Grande Guerra” di Mario Monicelli con introduzione e commento a cura del regista cinematografico Alessandro Leone.

Le celebrazioni proseguiranno poi in maniera più tradizionale: nella mattinata di sabato 4 novembre con la commemorazione ufficiale e l’intervento degli alunni della Scuola Primaria a partire dalle 10.15 nella Sala Consiliare di via Roma 51 e con il corteo accompagnato dal corpo musicale di Ferno per la deposizione delle corone.

«Con la proiezione del film del grande regista Mario Monicelli – spiegano il sindaco di Ferno Filippo Gesualdi e l’assessore alla Cultura Sarah Foti – abbiamo voluto dare alla Commemorazione del 4 novembre un taglio storico diverso per restituire il senso più vero e realistico ad un evento epocale per la società italiana e mondiale, il cui significato rischia di diluirsi con il trascorrere del tempo».

Definito “uno dei migliori film di guerra, geniale per l’intreccio fra comicità e tragedia, tra coraggio e vigliaccheria”, La Grande Guerra è un film del 1959 diretto da Mario Monicelli, prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da Alberto Sordi (nel film Oreste Jacovacci) e Vittorio Gassman (nel film Giovanni Busacca).

Sarà Alessandro Leone ad introdurre e commentare lo storico film. Regista e sceneggiatore Alessandro Leone ha scritto e girato diversi film tra cui Fuoriscena, presentato al Festival del cinema di Torino e a Los Angeles al Documentary Film Festival di Palm Springs, vincitore del Nastro d’Argento Speciale nel 2014. Critico cinematografico, dal 1994 cura rassegne cinematografiche e cineforum, laboratori e corsi teorici sul linguaggio cinematografico presso enti, comuni e scuole di ogni ordine e grado; scrive per Il Ragazzo Selvaggio, Buscadero, Cinequanon, di cui è capo redattore. Ha pubblicato diversi saggi tra cui il libro Corpo da ring – La boxe immaginata dal cinema.