La Lega insiste sullo stipendio del sindaco

La mozione della Lega Nord sul referendum per determinare lo stipendio del sindaco non ha ancora avuto riposta e il consigliere Marco Pinti chiede che il presidente del consiglio comunale esprima un formale richiamo al Sindaco e alla Giunta in apertura del prossimo Consiglio Comunale che censuri tale inadempienza. Peraltro si tratta, spiega Marco Pinti, “di una inadempienza reiterata nonostante il recente sollecito della Presidenza del 6 Novembre scorso affinché venisse ripristinato il rispetto dei regolamenti”.

L’interrogazione in oggetto risulta ancora inevasa da parte dell’Amministrazione, ormai “in mora” da oltre 60 giorni, più del doppio di quanto previsto

dalle disposizioni del Regolamento e dello Statuto. Il sindaco aveva promesso in campagna elettorale che una parte del suo stipendio, ogni anno, sarebbe stata determinata da un referendum tra i cittadini senza costi per l’amministrazione. Ma una volta eletto non ha mai più parlato dell’argomento.