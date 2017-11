“La legge di stabilità fa saltare la carta sconto benzina”

«Il Governo Gentiloni in legge di stabilità fa saltare la carta sconto benzina dei lombardi. C’è, infatti, una riduzione del 20% del fondo che finanzia l’operazione carta sconto benzina. E’ evidente che una decurtazione dello sconto del 20% rende inefficace il sistema con il risultato che tutti torneranno a fare la benzina in Svizzera».

Lo ha detto l’Assessore all’Economia, Crescita e Semplificazione di Regione Lombardia Massimo Garavaglia in riferimento a quanto deciso dal Governo con l’ultima manovra di bilancio.

«E’ un’operazione davvero stupida – ha commentato l’assessore Garavaglia – perché penalizza i cittadini lombardi e allo stesso tempo fa mancare risorse alle casse dello Stato» «Infatti, – ha spiegato l’assessore – l’operazione carta sconto fa incassare allo Stato più imposte rispetto alle risorse che vengono destinate allo sconto».

«A questo punto sarà interessante – ha concluso l’assessore regionale all’Economia – sentire dal sindaco Giorgio Gori una spiegazione plausibile, quando si recherà nelle province di Varese, Como e Lecco, sul perché il suo partito abbia deciso una cosa tanto stupida».

Sulla questione in giornata non è tardata ad arrivare la replica dell’opposizione in Consiglio Regionale,

«L’assessore Garavaglia non faccia allarmismo a scopi elettorali. È stato per tanti anni in Parlamento e sa bene come funziona. L’iter della legge di stabilità è appena iniziato: c’è tutto il tempo per lavorare a modifiche nell’interesse dei cittadini lombardi. Come rappresentanti del Partito Democratico stiamo già lavorando in questa direzione».

Così Alessandro Alfieri e Luca Gaffuri consiglieri regionale PD hanno risposto all’assessore Garavaglia sulla carta sconto benzina.