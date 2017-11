La “Lezione d’Opera” arriva a Castellanza

Approda a Castellanza l’iniziativa “Lezione d’opera” promossa dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castellanza.

Una giornata intera dedicata agli alunni delle scuole cittadine per andare alla scoperta della musica d’opera, conoscere le partiture e comprendere i personaggi.

I dettagli dell’iniziativa saranno presentati nel corso di una conferenza stampa convocata per il giorno

Lunedì 13 novembre, alle ore 10,30

Sala Giunta

Municipio di Castellanza

Viale Rimembranze 4 – Castellanza, VA

Interverranno:

Mirella Cerini – Sindaco della Città di Castellanza

Roberto Scazzosi – Presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

Gianni Bettoni – Assessore alla Cultura della Città di Castellanza

Rosangela Olgiati – Consigliere Comunale delegato all’Istruzione della Città di Castellanza

Marco Raimondi – Direttore artistico Compagnia dell’Opera e Orchestra Amadeus

Laura Landonio – Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Castellanza