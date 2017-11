La Lombardia porta le “strategie macroregionali” sul tavolo del Comitato Europeo delle Regioni

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo sarà domani giovedì 30 e venerdì 1 dicembre a Bruxelles per prendere parte ai lavori della 126a sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni presieduto da Karl Heinz Lambertz.

Tredici pareri e una Risoluzione saranno all’ordine del giorno di questa sessione plenaria, durante la quale verrà discusso e votato nel pomeriggio di giovedì anche il parere sulle strategie macroregionali di cui è relatore Raffaele Cattaneo.

«Un migliore inserimento delle strategie macroregionali nelle politiche dell’Unione Europea dopo il 2020 è indispensabile –spiega Cattaneo- e i programmi europei devono essere incoraggiati e indirizzati a sostenere meglio i progetti macroregionali. È necessario instaurare maggiori sinergie tra le strategie macroregionali e i programmi gestiti direttamente dalla Commissione europea. I programmi INTERREG, in particolare i programmi transnazionali e transfrontalieri, potrebbero avere un ruolo chiave nel finanziamento dei progetti di strategia macroregionale».

Un appuntamento che VareseNews seguirà molto da vicino con un inviato a Bruxelles per raccontarvi al meglio il percorso di questo documento.

Raffaele Cattaneo

I lavori della sessione plenaria saranno introdotti dall’intervento di Pierre Moscovici, Commissario europeo per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane. Seguirà un dibattito sul possibile impatto della Brexit per le autorità locali e regionali nell’Unione Europea, durante il quale prenderà la parola anche il Commissario europeo per la Concorrenza Margrethe Vestager.

Questi i temi e gli argomenti dei tredici pareri in discussione: Documento di riflessione sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria entro il 2025; Il ruolo del waste-to-energy nell’economia circolare; Atti giuridici che prevedono l’applicazione della procedura di regolamentazione con controllo; Relazione sulla cittadinanza dell’Unione europea 2017; Piano d’azione per una strategia marittima nell’area atlantica; I nuovi sistemi di assistenza a livello locale e regionale; Rivitalizzazione delle zone rurali attraverso gli Smart Villages; Equilibrio tra lavoro e vita privata per genitori e accompagnatori; Modernizzare la scuola e l’istruzione superiore; La politica europea di concorrenza; Prospettiva locale e regionale sulla promozione dell’innovazione del settore pubblico tramite soluzioni digitali; Un’agenda europea per l’alloggio; Attuazione delle strategie macroregionali. Sarà infine adottata la Risoluzione sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018.