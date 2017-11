Lu-Ve ha l’ok per ampliare gli stabilimenti polacchi

Lu-Ve spa, azienda di Uboldo tra i leader mondiali nella produzione di scambiatori di calore, ha ottenuto dalle autorità polacche l’autorizzazione definitiva al progetto di ampliamento del sito produttivo della controllata Sest Lu-Ve Polska est di Gliwice.

Il rilascio dell’autorizzazione costituiva una condizione sospensiva per la realizzazione dell’investimento approvato dal consiglio di amministrazione il 26 ottobre scorso. Il piano di investimento complessivo, il cui completamento è previsto entro il 2021, ha un valore stimato di 36 milioni di euro e si realizzerà su un terreno nell’area industriale di Gliwice di circa 60mila metri quadri. Su quel terreno, acquistato nel mese di maggio per 2,4 milioni di euro, si costruirà uno stabilimento produttivo di circa 20mila metri quadri coperti (per circa il 50% dell’investimento complessivo), la restante parte dell’investimento servirà per l’acquisto di impianti e macchinari.

Lu-Ve spa è quotata in borsa nel segmento star, dà lavoro complessivamente a 2.400 persone, di cui 700 in Italia, nei 10 stabilimenti produttivi in 7 diversi Paesi (Italia, Cina, India, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e Russia), con un network di società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Oceania. Esporta l’80% della produzione in 100 paesi per un fatturato consolidato oltre 251,3 milioni di euro.