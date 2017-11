La mappa delle slot machine in provincia di Varese

Foto varie

Da nord a sud in quasi ogni centro abitato in provincia di Varese è possibile trovare una slot machine o un luogo dove giocare d’azzardo.

Lo dice la fotografia degli esercizi autorizzati su tutto il territorio provinciale nel 2017 che conta ben 1063 tra bar, sale giochi, bingo, locali vlt, circoli, edicole e tabaccherie dai quali si può giocare.

Con una maggiore concentrazione nel sud della provincia e nelle grandi città con Varese in testa (106 esercizi con slot machine) seguita da Busto Arsizio, Gallarate e Saronno. In questa triste classifica spicca anche Luino che con 32 esercizi che ospitano l’azzardo ha una concentrazione altissima rispetto ai suoi abitanti: un locale slot ogni 462 abitanti.

LA MAPPA DELL’AZZARDO

Su tutto il territorio provinciale, seguendo il database dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, risultano solo 16 comuni sprovvisti di locali slot che, quasi sempre, coincidono con comuni sprovvisti di qualunque esercizio pubblico. Sono Agra, Bedero Valcuvia, Bregano, Brinzio, Brunello, Cadegliano-Viconago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Crosio della Valle, Curiglia con Monteviasco, Duno, Galliate Lombardo, Masciago Primo, Marzio, Montegrino Valtravaglia e Vizzola Ticino.

I COMUNI DELL’AZZARDO

I comuni dove si gioca d’azzardo sono, invece, tutti gli altri: ovvero 124 comuni che si spartiscono 1063 esercizi commerciali autorizzati, ognuno dei quali, naturalmente, può avere anche più di una slot machine. le macchine sulle quali giocare, stimando al ribasso, sono quindi almeno il quadruplo.

Ecco nel dettaglio il numero di locali autorizzati comune per comune in tutta la provincia.

Il numero totale degli esercizi è in lieve rialzo rispetto ai dati del 2016, con 1049 locali autorizzati, ma più basso del 2015 quando complessivamente se ne contavano 1204.

L’AZZARDO LO TROVI AL BAR

Il più grande rischio legato alla diffusione delle slot machine è proprio quello che si trovano dappertutto, anche in locali di frequentazione quotidiana da parte di tutti. Il classico esempio è quello dei bar dove chiunque mentre beve il caffè può entrare in contatto con le slot e i giocatori. Proprio i bar sono responsabili della maggiore diffusione in assoluto delle slot. In provincia di Varese sono bene 753, seguiti dalle 145 tabaccherie.

Ecco nel dettaglio quali sono i tipi di locali che ospitano le slot: