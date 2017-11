La maternità incontra l’arte alla Galleria Boragno

Foto varie

BustoLibri- Galleria Boragno di via Milano 4, ospiterà il prossimo 7 novembre alle 18, la presentazione del libro di Aurelia Serra e Carla Mangano, intitolato “La mia maternità è Arte – piccolo libro del mio capolavoro” e pubblicato per i tipi di TraccePerLaMeta Edizioni, con la postfazione della dott. Marzia Carocci, Direttore editoriale per la Poesia e narrativa per ragazzi della casa editrice.

Il testo, guida attenta e preziosa che scandisce il tempo della gravidanza e del puerperio, affianca le tappe dell’attesa con la riproduzione dei quadri e affreschi che grandi artisti hanno dedicato alla figura di Maria Santissima e alla sua figura di Madre, presenti nei musei nazionali e internazionali e in chiese.

Un compendio che è accompagnato da annotazioni propedeutiche della dottoressa Aurelia Serra, ostetrica, e dalle poesie della poetessa Carla Mangano, con pagine dedicate alle annotazioni che ogni madre che vive la nascita del suo bambino desidera appuntare.

In questo periodo di disattenzione nei confronti della preziosità della gravidanza, del valore della donna e della sua femminilità, la riflessione sul l’importanza del generare e saper accogliere il neonato facendosi protezione per il suo futuro, induce a riflettere anche sull’importanza della vita per la madre e per la società in cui viviamo.

Alla presentazione saranno presenti le Autrici e l’Editore.