Per la Milano Music Week risuonano le note in aeroporto

Un benvenuto in musica ai viaggiatori in arrivo a Malpensa, ma non solo a loro. Sono i miniconcerti organizzati alla Porta di Milano dell’aeroporto, all’interno del calendario della Milano Music Week.

Venerdì 24 novembre ha esordito Francesco Garolfi, con una esibizione suddivisa in quattro mini-set da 40 minuti che hanno fatto risuonare le note musicali alle 10.30, 11.30, 14.30 e 16.30.

Domenica 26 novembre alle ore 11.30 sarà invece il turno di Lorenzo Palmeri ed Elio Marchesini, sempre alla “Porta di Milano”, vale a dire nello spazio tra lo scalo aeroportuale e la stazione ferroviaria.