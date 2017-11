La molestia spiegata ai miei figli

Come faccio a spiegare la molestia ai miei figli? Come faccio a non spaventarli e allo stesso tempo a metterli in guardia da chi potrebbe avvicinarli con cattive intenzioni?

Quante volte ve lo siete chiesto?

Questa sera Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, cercherà di spiegarlo ai genitori che interverranno a una serata organizzata dalla Cooperativa “Davide” di Busto Arsizio ai Molini Marzoli (mercoledì 22 novembre, alle ore 21 ai Molini Marzoli di Busto Arsizio. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti).

L’incontro rientra nella serie di iniziative coordinate dal Comune di Busto Arsizio nell’ambito della giornata Mondiale per i Diritti dell’infanzia .

Il tema è di forte attualità: la prevenzione degli abusi sessuali all’infanzia.

Cosa devono sapere e saper fare i genitori per aiutare i propri figli a riconoscere le situazioni a rischio e a proteggersi nel caso in cui una persona più grande li coinvolge in situazioni connotate sessualmente?

In questo incontro verranno condivisi spunti di prevenzione e di educazione affettiva e sessuale.

Alberto Pellai ha scritto un libro sull’argomento “Le parole non dette” Franco Angeli Editore: a filastrocche, che possono essere lette ai bambini, si abbinano semplici spiegazioni da fornire ai propri figli.

Ve ne riportiamo alcune: