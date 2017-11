La neve nel Luinese, imbiancata Monterecchio

Le previsioni l’avevano detto: il limite neve si sarebbe abbassato repentinamente, e così è stato. Tanto da far segnalare la prima nevicata di stagione.

L’ha raccontata Simone Riva Berni, il cuoco, alpino, fotografo, nuovo gestore del ristorante Sciovia, in Forcora, incontrato solo qualche settimana fa in maglietta agli oltre 1300 metri del Passo.

Monterecchio è ancora più in alto e la pioggia, caduta copiosa in questi giorni, si è trasformata in neve.

Pochi centimetri, certo, ma già un buon inizio. Anche la temperatura si è abbassata, sfiorando lo zero.

«4-5 centimetri di neve in tutto», ha raccontato Berni, «mentre in Forcora solo qualche fiocco».