Ecco la nuova “Piazza Sant’Antonio”

Nuova pavimentazione, oltre ai sotto servizi, nuovo volto per la via Milano a Cuveglio, nel pieno centro storico del paese. Un nucleo antico, un po’ un piccolo quartiere-paese a sé stante rispetto all’incrocio lungo la statale, che in questi giorni appare rinnovato nella sua piazzetta principale.

I lavori – costati circa 80 mila euro a cui vanno giunti altri fondi per l’asfaltatura di una strada nelle vicinanze – sono terminati e hanno consentito la posa dell’acciottolato in sasso.

In queste ore sono al lavoro gli operai per le ultime finiture e dal Comune fanno sapere che è molto probabile la riapertura della strada al transito auto già a partire da giovedì prossimo, dopodomani.

In realtà la strada si chiamerà ancora per poco via Milano: il tratto interessato dalla ripavimentazione prenderà a breve il nome di piazza Sant’Antonio, in onore della chiesa e della tradizione che ogni anno vede l’accensione del falò, e in passato la posa del palo della cuccagna, tradizione che, chissà, proprio in onore del Santo, potrebbe tornare in paese nella piazza a lui dedicata.