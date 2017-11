La Openjobmetis si allena in provincia durante la pausa del campionato

La pausa di campionato per le partite di qualificazione al Mondiale 2019 sarà utilizzata dalla Pallacanestro Varese per posizionare a Masnago il nuovo “cubo segnapunti” multimediale che abbellirà e ammodernerà l’interno del PalA2a (QUI il nostro articolo).

Nel corso di questi giorni però, i lavori in corso allontaneranno la Openjobmetis dalla sua “casa”, visto che la squadra di Caja svolge al palasport anche gli allenamenti quotidiani “di campo” (per i pesi invece i giocatori vanno al Campus). Così i biancorossi svolgeranno una serie di sedute itineranti in giro per la provincia, un modo anche per avvicinare quei tifosi che solitamente non possono recarsi a Masnago in settimana.

Tre gli allenamenti previsti con questa modalità, ai quali si aggiungerà anche un’amichevole contro un’altra formazione di Serie A, la Vanoli Cremona.

Si comincia da Gazzada Schianno – martedì 21 novembre – con la seduta di ripresa dopo la partita; il parquet è quello di via Matteotti con i giocatori in campo dalle 17,30 alle 19,15 circa, stesso orario previsto per i due appuntamenti successivi.

Mercoledì 22 invece, Ferrero e soci lavoreranno alla palestra di via Nino Bixio a Vedano Olona mentre giovedì 23 saranno ospiti del palazzetto di Gorla Maggiore, in via Volta 9.

La partita amichevole con Cremona invece è in calendario mercoledì 29 novembre a Gallarate, nella palestra di via Sottocosta a Crenna, con palla a due alle 18,30.

Appuntamenti aperti a tutti i tifosi, che serviranno anche a raccogliere un po’ di affetto dopo il brutto ko rimediato nell’ultimo match di campionato contro Sassari. Alla ripresa della Serie A, tra l’altro, la Openjobmetis dovrà affrontare Pesaro in trasferta e Capo d’Orlando in casa, due dirette avversarie nella parte bassa della graduatoria.