La panchina rossa per dire non alla violenza di genere

Mamme e nonne col pennello in mano, bimbe piccole e sorelline maggiori in piazza per dipingere di rosso una panchina.

Un gesto che non si ferma alla condivisione di un momento e va oltre.

Si spinge in quel percorso che ha come obiettivo non far sentire sola una donna, mai, specialmente nel momento del bisogno, che per molte significa dover affrontare violenze da parte di un uomo.

DI COSA STIAMO PARLANDO Secondo le elaborazioni Istat sui dati del Ministero dell’interno, sono state 149 le donne vittime di omicidi volontari nel 2016 in Italia.

(…) Se si esamina, la relazione autore/vittima, di quei 149 omicidi di donne nel 2016, quasi 3 su 4 sono stati commessi nell’ambito familiare: 59 donne sono state uccise dal partner, 17 da un ex partner e altre 33 da un parente.

Nell’ultimo decennio, in Italia, la quota di omicidi avvenuti in ambito familiare ha oscillato da un minimo del 63 per cento (62,7%) nel 2010 ad un massimo del 77 per cento nel 2014, per poi scendere al 73,2 per cento nel 2016. Le differenze di genere sono sostanziali: sempre nel 2016, i maschi vittime di omicidio sono 251 e tra questi 40, il 16 per cento circa (15,9%), sono stati uccisi nell’ambito delle relazioni familiari.

(fonte: Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica Giorgio Alleva Audizione-ISTAT-femminicidio-27-settembre-2017)

Troppi sono dunque i femminicidi che ancora si contano e per sensibilizzare rispetto a questa grave piaga in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne sabato prossimo, 25 novembre a Orino avverrà un evento pubblico speciale: la colorazione di rosso di una panchina.

Non è la prima volta che avviene, anche nella zona della Valcuvia: esempi sono la posa di panchine rosse a Brenta, Cuveglio e la colorazione in un bel momento pubblico che vide coinvolti i bambini delle scuole elementari a Gavirate, la scorsa primavera.

La manifestazione si terrà nella piazza del paese alle 14.30.

Per l’occasione interverrà l’associazione violeNzadOnna di Cuveglio con una rappresentante che illustrerà il senso della manifestazione per trattare della questione anche in termini locali.

All’iniziativa, patrocinata dal Comune, sono invitati tutti i cittadini.

La panchina rossa

Sabato 25 novembre ore 14.30

Orino, Piazza XI Febbraio