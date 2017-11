“La panchina rossa”, uno spettacolo contro la violenza sulle donne

Lunedì 20 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione “Casa delle donne” e “Circolo di Carnago”, hanno organizzato una serata a tema per sensibilizzare su una argomento tristemente attuale e dibattuto.

Alle 19, al circolo cooperativo familiare di Carnago, andrà in scena un’anteprima delle parti della pièce teatrale “La panchina Rossa”, seguirà poi alle 20 una cena di autofinanziamento che prevede un contributo di 20€.

La cena comprende un antipasto, il giro pizza le bevande e il caffè, per prenotare contattare Gabriella 3495564432, Ivana 3407911752 oppure direttamente il circolo di Carnago allo 0331990055.