La PFM in concerto al Teatro di Varese

Appuntamento con la PFM al teatro di Varese per sabato 2 dicembre, dalle 21. La band sarà sul palcoscenico del teatro varesino con uno spettacolo unico dove presenteranno i brani del loro nuovo album intitolato ‘Emotional Tattoos’ e uscito ad ottobre.

La PFM ha cominciato la fase di scrittura del nuovo album d’inediti durante il 2016 e ha cominciato a registrare i brani nei primi mesi del 2017, prevedendone la conclusione nel mese di luglio. L’album è stato registrato in collaborazione con InsideOut Music.

Franz Di Cioccio, batterista e voce della band, ha commentato: «Siamo onorati di far parte dell’InsideOutMusic family! Abbiamo realizzato un album superlativo che porterà il sound e la creatività tipica della PFM in tutto il mondo». Il bassista e co-autore delle musiche della PFM, al secolo Patrick Djivas, ha aggiunto: «Sono molto orgoglioso di far parte di questa storica e importante etichetta discografica e non vedo l’ora di portare la nuova musica in giro per il globo assieme al resto della band».

“Emetional Tattoos” vede la PFM tornare sul suo classico suono distintivo, dopo la pubblicazione di due album decisamente più sperimentali quali ‘PFM in Classic, from Mozart to Celebration’, dedicato al noto compositore classico, e ‘States of Imagination’, un viaggio fra suoni e immagini composti da 8 cortometraggi, ognuno con un differente tema e atmosfera. Il nuovo ‘Emotional Tattoos’ trova ispirazione in uno sguardo compassionevole e variegato della situazione del nostro pianeta e dell’umanità stessa nonché sul rapporto tra la musica e il sogno.

La PFM è composta da Alessandro Scaglione alle tastiere, Hammond e Moog – Lucio Fabbri al violino – Patrick Djivas al basso – Franz Di Cioccio alla voce e batteria – Marco Sfogli alle chitarre – Roberto Gualdi alle batterie – Alberto Bravin alle tastiere e cori.

La PFM suonerà dal vivo al Teatro OpenJobMetis di Varese il prossimo sabato 2 dicembre. I biglietti sono in vendita a partire da 29 euro.