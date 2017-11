La Pro Patria cerca riscatto con il Trento

La Pro Patria ha assaggiato anche l’amaro gusto della sconfitta dopo 14 gare positive. Il ko di Crema contro la Pergolettese deve però rimanere un episodio isolato, proprio per questo Santana e compagni cercheranno di tornare alla vittoria domenica 26 novembre (ore 14.30) contro il Trento allo “Speroni”.

Mister Ivan Javorcic avrà tutta la rosa a disposizione, dopo il rientro di Donato Disabato, che in ogni caso difficilmente sarà nell’undici titolare. In difesa dovrebbe tornare Zaro, che agirà al centro della difesa con Molnar e Scuderi, mentre Colombo dovrebbe essere spostato più avanti, magari lasciando un po’ di respiro a Pedone, protagonista di un ottobre molto positivo. In attacco l’attacco dovrebbe essere confermato con Santana e Gucci dall’inizio, mentre Le Noci e Bortoluz sono pronti a entrare dalla panchina.

Il Trento, invischiato nella lotta retrocessione, ha 11 punti in classifica. Dal 6 novembre sulla panchina gialloblu siede Antonio Filippini – gemello di Emanuele, allenatore del Rezzato – e nell’ultimo turno di campionato la squadra trentina ha vinto per la prima volta in stagione davanti al proprio pubblico, superando 3-2 la Grumellese. A Busto Arsizio mancherà il difensore Jacopo Toscano, ma ci sarà il nuovo acquisto Federico Sorbo.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #propatriatrento via Instagram e Twitter.