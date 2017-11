La Pro Recco non trema davanti alla Banco Bpm

Pronostico di nuovo confermato – purtroppo – nell’incrocio d’alta quota tra Pro Recco e Banco Bpm Busto: i liguri, nella vasca di casa, hanno vinto il big match con il punteggio di 13-9, maturato soprattutto dopo l’intervallo.

La squadra di Baldineti, ancora in emergenza per le assenze (fuori i centroboa Baraldi e Blary), ha provato a mettere in difficoltà la corazzata pluricampione d’Italia, anche se il punteggio è stato subito favorevole ai liguri (2-0). Gallo ha segnato l’immediato 2-1 ma la prima frazione si è conclusa sul 5-2, con doppietta per il capitano dei Mastini.

La Banco Bpm però ha reagito nel secondo periodo, accorciando con la doppietta di Figlioli, ex di turno, e riportandosi sul 5-4. Un altro break della Pro però ha riaperto il divario a cavallo di seconda e terza frazione (9-4) prima della rete di Valentino che ha fermato momentaneamente la cavalcata di Recco. Dopo il 12-6 dell’ultimo intervallo i Mastini hanno raddrizzato il punteggio senza però poter rimontare i tricolori.

«Io resto convinto che Recco sia battibile, nonostante sia formata da tanti campioni e oggi ne sono ancora più convinto – spiega il coach bustocco Gu Baldineti – Oggi da parte nostra c’è stato grande dispendio di energie perché non avevamo punti di riferimento davanti, così tutti hanno dovuto muoversi di più e questo ha inciso a livello di tenuta fisica. Anche vista la situazione sono contento della prova dei miei ragazzi. La stanchezza ha messo in evidenza errori con l’uomo in più».

La Banco Bpm Sport Management tornerà ora in vasca per la gara di andata dei quarti di finale di Len Euro Cup: mercoledì 8 (ore 17.30) i bustocchi sfideranno a Belgrado la Stella Rossa.