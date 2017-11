La Provincia mette all’asta tre veicoli del suo parco macchine

I segreti di Villa Recalcati (inserita in galleria)

Un’Alfa Romeo, una Fiat 16 e un quadriciclo elettrico. Sono i mezzi che Villa Recalcati ha deciso di mettere in vendita. L’annuncio pubblicato sull’albo pretorio in questi giorni della Provincia indica i dettagli dei mezzi e le modalità di acquisto. La vendita rientra nel piano di dismissione dei mezzi non utilizzati in seguito al cambio delle competenze dell’amministrazione provinciale.

In particolare l’Alfa Romeo alimentata a gasolio è guasta e con la revisione scaduta, ha 138.500 chilometri. La base d’asta è di 100 euro.

La Fiat 16, alimentata a benzina, con revisione scaduta ha ancora le scritte con le scritte della Polizia locale : ha 215.000 chilometri e il prezzo base d’asta è di 100 euro.

Il quadriciclo elettrico è un Movitron Teener con autonomia di 70 Km. Ha 1660 chilometri con paraurti e luce retro danneggiati oltre a mancare lo specchietto retrovisore del lato guida. Prezzo base d’asta sempre 100 euro.

Chiunque fosse interessato all’acquisto dovrà compilare la richiesta e far pervenire alla Provincia – Ufficio Protocollo – piazza Libertà n. 1 – 21100 Varese – con la dicitura “Offerta per la vendita di n. 3 mezzi” entro le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2017. Le offerte pervenute oltre il termine non potranno essere considerate valide;

Prima della consegna dei mezzi immatricolati ad uso polizia locale, l’Ente provvederà alla rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili alla Provincia di Varese e degli allestimenti ad uso di polizia locale installati ponendo a carico dell’aggiudicatario le relative spese quantificabili in via approssimativa in € 1.000,00 per ciascun veicolo.