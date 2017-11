La Regione candida all’Unesco il patrimonio alimentare alpino

«Puntiamo alla candidatura Unesco del patrimonio alimentare alpino, uno dei progetti che si incrocia con Eusalp, la Macro Regione Alpina, e che per la sua transnazionalità consolida e rafforza quanto Regione Lombardia sta facendo in ambito internazionale per la promozione e valorizzazione dei suoi beni riconosciuti come patrimonio dell’Umanita». Lo ha confermato l’assessore alle Culture, identità e autonomie della Regione Lombardia Cristina Cappellini (nella foto) intervenuta alla serata in suo onore organizzata dall’Accademia del pizzocchero di Teglio (Sondrio), a conclusione di una tappa valtellinese di “Culture in Cammino” che si è incentrata sulla visita di Tresivio (Sondrio) e dei suoi gioielli artistici e architettonici, a partire dal Santuario della Santa Casa Lauretana, la seconda del genere in Italia.

La proposta si inserisce nell’opera di valorizzazione da parte della Regione Lombardia che ha già finanziato 23 progetti, tra siti Unesco e aree archeologiche, su tutto il territorio lombardo. Un intervento quello del Pirellone che punta a incrementare la competitività e l’attrattività della lombardia nel settore turistico. Ricordiamo che in provincia di Varese ci sono ben quattro siti Unesco e che sono stati finanziati progetti relativi al Sacro Monte che rientra nei nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale, all‘area di Golasecca dove si insediò una civiltà della prima età del Ferro, alla chiesa di San Biagio a Cittiglio, al monastero di Torba (Gornate Olona), alle palafitte di Bodio Lomnago e Cazzago Brabbia presso l’Isolino Virginia.

«Siamo la regione italiana con il maggior numero di beni Unesco – ha ricordato l’assessore – e nel caso del patrimonio alimentare alpino determinante è stato il contributo di idee e progettualità offerto dalla

Valposchiavo, a testimonianza dell’intensa e vivace attivita’ di collaborazione che stiamo portando avanti con la Svizzera e i suoi Cantoni. Una iniziativa che coinvolge anche tante regioni e tanti Stati europei, elemento che contribuisce a conferire valore alla nostra candidatura».

