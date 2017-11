La Sab strappa un punto sul campo di Modena

Primo punto stagionale in trasferta per una buona Sab Volley che cede solo al tiebreak al PalaPanini di Modena, dopo essere anche stata in vantaggio per due set a uno contro la quinta forza del campionato, classifica alla mano.

La squadra di Pistola, dopo un primo set difficile e ricco di errori, ha scaldato i motori e mostrato il volto “cattivo” alla Liu Jo, sorpresa prima dalla grinta messa in campo da Legnano nel secondo set e poi da una grande rimonta delle giallonere che ha portato Mingardi e socie a vincere il terzo ai vantaggi dopo due set point annullati.

Messa alle strette, Modena ha reagito nella quarta frazione in cui la Sab è stata brava a restare incollata alle rivali senza però riuscire nell’aggancio quando il tempo ha iniziato a stringere. A quel punto la Liu-Jo, sulla scia del quarto set, si è presa anche un tie-break in cui Legnano non è riuscita a fare la voce grossa. Detto questo però, resta una bella prestazione complessiva che porta in dote un punto importante con cui le Aquile si mantengono al settimo posto (a parti merito) in vista dell’impegnativo match di domenica 26, al PalaBorsani, contro Scandicci.

A livello individuale grande prova di Jaroslava Pencova (14 punti con 6 muri / nella foto) accanto all’attesa Camilla Mingardi, a segno ben 26 volte. Brava in difesa Lussana, positiva anche Martinelli schierata da Pistola nel sestetto iniziale. Tra le padrone di casa, gran partita della varesina Caterina Bosetti, 23 punti con un’accelerazione decisiva nel tie-break.

Liu Jo Nordm. Modena – Sab Legnano 3-2 (25-18, 19-25, 26-28, 25-20, 15-10)

Modena: Garzaro, Heyrman 17, Leonardi (L), Montano 3, Vesovic 12, Bosetti 23, Ferretti 1, Pistolesi, Calloni 10, Tomic ne, Pincerato, Barun-Susnjar 19, Bisconti. All. Gaspari.

Legnano: Degradi 11, Bartesaghi, Lussana (L), Pencova 14, Cumino, Ogoms ne, Mingardi 26, Martinelli 4, Coneo ne, Cecchetto (L) ne, Caracuta 1, Newcombe 10, Drews 2. All. Pistola.

Arbitri: Luciani e Vagni.

Note: Spettatori 1275. Modena: battute vincenti 4, battute sbagliate 13, attacco 40%, ricezione 77%-56%, muri 13, errori 34. SAB: battute vincenti 3, battute sbagliate 11, attacco 32%, ricezione 68%-41%, muri 12, errori 32.