La scarpa “giapponese” firmata Vibram vince il Premio per l’Innovazione ADI Il progetto innovativo cambierà il modo di concepire la calzatura. L’idea nasce dall’arte giapponese furoshiki, da cui prende il nome, che avvolge in maniera pratica i

E’ solo una scarpa ma cela un nuovissimo progetto di design innovativo che ha guadagnato il prestigioso Premio per l’Innovazione ADI Design Index 2017. E’ Vibram Furoshiki The wrapping sole, già inserito nel Design Index 2017 di ADI (Associazione per il Design Industriale) premiato a Roma lo scorso 27 ottobre. Durante la serata è stata consegnata una targa di riconoscimento a Masaya Hashimoto, designer ideatore del prodotto, e a Simona Montemari, Finish Goods Innovation Manager.

Galleria fotografica Vibram ADI 2017 4 di 6

Il concept di Vibram, storica azienda di Albizzate, dal nome Furoshiki The wrapping sole è stato sviluppato interamente dal team creativo dell’azienda ed ha la caratteristica di concepire in modo nuovo la “costruzione” di una scarpa. E’ infatti la prima calzatura che, come l’arte giapponese furoshiki da cui prende il nome, avvolge in maniera pratica il piede, garantendo un fitting personalizzato e un comfort unico grazie alle sue fasce ergonomiche.

L’elemento di maggiore innovazione è rappresentato dalla suola che continua anche sulla tomaia in tessuto elasticizzato, quest’ultimo fornito dall’azienda italiana Eurojersey, con i suoi tessuti Sensitive Fabrics altamente avanzati a livello tecnologico.

In qualità di vincitore di questo Premio, il prodotto Vibram Furoshiki The wrapping sole viene inoltre segnalato anche alla Presidenza della Repubblica Italiana per il conferimento del Premio Nazionale per l’Innovazione (“Premio dei Premi”), a ribadire il sostegno istituzionale ai designer nella collaborazione con le imprese per la promozione della cultura del progetto. Una volta di più, questo Premio per l’Innovazione celebra il ruolo di primo piano che il design riveste all’interno della storia di Vibram, che proprio quest’anno celebra l’ottantesimo anniversario dell’iconico disegno ideato dal fondatore Vitale Bramani nel 1937, il “Carrarmato” Vibram.

La mostra ADI Design Index 2017, in cui è esposto il prodotto premiato Vibram FUROSHIKI The Wrapping Sole, dopo la tappa milanese al Museo della Scienza e Tecnologia è aperta al pubblico presso l’Acquario Romano fino al 8 novembre 2017.