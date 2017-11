La sede del Pd intitolata ad Enrico Bonetti

Il circolo PD di Castellanza ha deciso di intitolare la propria sede alla memoria di Enrico Bonetti, storico esponente e militante della sinistra castellanzese, che acquistò l’attuale sede del circolo. L’evento si terrà martedì 14 novembre in via Cantoni 19.

Enrico Bonetti, classe 1924, «fu uomo di sinistra, partigiano e consigliere comunale di opposizione quando al governo della Città vi erano i sindaci Moroni e Roveda e viene ricordato da molti come un politico coerente con le proprie posizioni, mai disfattista e sempre aperto al dialogo sia con gli alleati che con gli avversari politici, i quali conservano tuttora una forte stima per il personaggio che è stato».

Queste le parole spese per Enrico nel comunicato diffuso da Alberto Dell’Acqua, segretario della sezione di Castellanza. Prima di essere la casa del PD, infatti, il circolo acquistato da Bonetti ha ospitato le sedi locali del PCI, PDS e dei DS.

Sempre per il giorno della messa in posa della targa, sarà organizzata una cena dove vi sarà una piccola cerimonia in cui verrà consegnato un diploma di riconoscenza ala vedova e al figlio di Enrico Bonetti.